МИД КНР прокомментировал атаку Киева на Крымский мост
Китай призвал стороны конфликта на Украине воздержаться от нападений на гражданские объекты
Пекин, 18 июля, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Сторонам конфликта на Украине следует воздерживаться от нападений на гражданские объекты. Об этом 18 июля заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге.
Комментируя террористическую атаку Киева на Крымский мост, Мао Нин отметила, что Китай призывает соответствующие стороны воздерживаться от нападения на гражданские объекты и инфраструктуру.
Также, по её словам, стороны конфликта должны обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право.
«Пекин надеется, что все стороны приложат усилия для политического урегулирования кризиса и будут совместно способствовать смягчению ситуации», — приводит её слова ТАСС.
Как ранее сообщало ИА Регнум, в результате теракта на Крымском мосту 17 июля погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя надводными беспилотниками. В Следственном комитете РФ заявили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело.