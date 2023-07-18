Пекин, 18 июля, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Сторонам конфликта на Украине следует воздерживаться от нападений на гражданские объекты. Об этом 18 июля заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге.

EPA/MARK R. CRISTINO/ТАСС Официальный представитель МИД КНР Мао Нин

Комментируя террористическую атаку Киева на Крымский мост, Мао Нин отметила, что Китай призывает соответствующие стороны воздерживаться от нападения на гражданские объекты и инфраструктуру.

Также, по её словам, стороны конфликта должны обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право.

«Пекин надеется, что все стороны приложат усилия для политического урегулирования кризиса и будут совместно способствовать смягчению ситуации», — приводит её слова ТАСС.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в результате теракта на Крымском мосту 17 июля погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя надводными беспилотниками. В Следственном комитете РФ заявили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело.