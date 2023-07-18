Москва, 18 июля, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Турция получила обращение Украины по возобновлению зерновой сделки без участия России, решение по этому вопросу пока не принято, сообщает 18 июля РИА Новости со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Да, такое обращение [с Украины] получено, с нами связывались по этому поводу и из ООН», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Анкара пока не приняла окончательного решения по данному вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, Россия 17 июля официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия сделки. В связи с этим отозваны и гарантии безопасности судоходства по данному коридору.

По мнению посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, почти год агропродукция с Украины направлялась не нуждающимся, а «преимущественно сытым государствам». Решение Москвы не продлевать участие в зерновой сделке абсолютно адекватно сложившимся реалиям, добавил дипломат.

Беднейшие страны, вопреки условиям сделки, получили лишь 3% экспортированной продукции, украинские власти использовали предоставленный им коридор исключительно для заработка, заявил президент России Владимир Путин.