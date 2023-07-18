Турция получила обращение Киева о возобновлении зерновой сделки без России
Москва, 18 июля, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Турция получила обращение Украины по возобновлению зерновой сделки без участия России, решение по этому вопросу пока не принято, сообщает 18 июля РИА Новости со ссылкой на источники.
«Да, такое обращение [с Украины] получено, с нами связывались по этому поводу и из ООН», — сказал собеседник агентства.
По его словам, Анкара пока не приняла окончательного решения по данному вопросу.
Как сообщало ИА Регнум, Россия 17 июля официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия сделки. В связи с этим отозваны и гарантии безопасности судоходства по данному коридору.
По мнению посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, почти год агропродукция с Украины направлялась не нуждающимся, а «преимущественно сытым государствам». Решение Москвы не продлевать участие в зерновой сделке абсолютно адекватно сложившимся реалиям, добавил дипломат.
Беднейшие страны, вопреки условиям сделки, получили лишь 3% экспортированной продукции, украинские власти использовали предоставленный им коридор исключительно для заработка, заявил президент России Владимир Путин.