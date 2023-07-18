Москва, 18 июля, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Систему обмена информацией (СОИ) с дружественными странами разрабатывает Россия с целью противодействия легализации незаконно полученных доходов. Об этом сообщила 18 июля пресс-служба правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Система будет создана на основе отечественных технологий в 2023–2026 годах. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении финансирования на эти цели, уточнили в правительстве.

«В России началась разработка системы обмена информацией со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которая станет одним из инструментов противодействия легализации незаконно полученных доходов», — говорится в сообщении.

До конца 2023 года планируется создать технический проект и прототип СОИ, этим займутся специалисты Международного учебно-методического центра финансового мониторинга. Росфинмониторинг будет координировать работы по созданию системы, в которую войдут закрытые каналы коммуникаций с дружественными государствами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Росфинмониторинг разработал законопроект, ограничивающий суммой в 100 тыс. рублей переводы физических лиц без открытия счёта. Документ разработан по поручению правительства для борьбы с банковским мошенничеством, незаконными финансовыми операциями, финансированием экстремизма и терроризма.