Екатеринбург, 18 июля, 2023, 10:54 — ИА Регнум. В Екатеринбурге создали аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» для разведки и атаки позиций противника в зоне спецоперации, передаёт 18 июля портал E1. RU.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что устройство управляется с пульта, оно может нести одновременно три боеприпаса.

Дальность приёма составляет четыре километра, беспилотник под нагрузкой развивает скорость до 60–65 км/ч, а его вес составляет чуть больше одного килограмма.

Один из создателей дрона сообщил, что на сегодняшний день есть уже два прототипа. Так, первый испытан и готов к серийному производству, второй сейчас готовят к патентованию.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2022 года президент России Владимир Путин дал поручение по развитию беспилотных авиасистем в стране.

Тогда правительство обязалось создать специальную комиссию для решения задач по разработке, производству и другим последующим процедурам, связанным с беспилотниками и развитием общей инфраструктуры. Тогда же Путин поручил кабмину утвердить стратегию развития беспилотной авиации в России до 2030 года и на дальнейшую перспективу.