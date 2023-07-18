Лондон, 18 июля, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Британия изучает российские танки в секретной лаборатории. Об этом 18 июля заявил начальник штаба обороны страны адмирал Тони Радакин.

РИА Новости Танк Т-90-М «Прорыв»

По его словам, в лаборатории в Портон-Дауне, которая является одним из самых секретных объектов, подбитые танки разбираются по частям.

«У нас есть учёные, которые разбирают детали, которыми может располагать другая страна, на действительно экспертном уровне», — приводит слова Радакина Telegraph.

Он добавил, что это помогает понять, как работает оборудование, как его можно победить, как сделать ещё более совершенную броню, как нарушить коммуникации противника.

Он также рассказал, что Британия состоит в «клубе стран», которые делятся информацией о попадающей в их руки технике из России и других стран.

Как передавало ИА Регнум, 16 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что российские специалисты будут изучать трофейную современную западную технику, полученную в ходе спецоперации. Когда имеется возможность изучить какую-либо технику, чтобы применить в российской технике какие-то используемые в ней технологии, это необходимо сделать, добавил глава государства.