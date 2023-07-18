Москва, 18 июля, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Законопроект о лишении свободы за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма на срок до пяти лет внесён в Госдуму. Об этом глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия») сообщил 18 июля в своём Telegram-канале.

РИА Новости

Парламентарий и его коллеги предлагают внести поправку в статью 280 Уголовного кодекса РФ, «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности ответственность будет грозить за публичное оправдание или пропаганду экстремизма.

«Наказание по этой статье предусмотрено от штрафа до 300 тыс. рублей и вплоть до пяти лет лишения свободы», — уточнил Пискарёв.

Он пояснил, что инициатива направлена на защиту детей и молодёжи от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток их вовлечения в противоправную деятельность.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая депутаты Госдумы приняли закон, расширяющий перечень экстремистских материалов, за производство и распространение которых установлена административная ответственность.