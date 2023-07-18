Алёшки, Херсонская область, 18 июля, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Трёхдневный субботник прошёл в Алёшках Херсонской области, серьёзно пострадавших после разрушения украинскими войсками плотины Каховской ГЭС. Основная цель — навести порядок на улицах, убрать и вывезти мусор, упавшие деревья, рассказали ИА Регнум в городе. Одновременно на улицах работают водовозы, поскольку пользоваться водой из скважин местным жителям пока не рекомендуется.

Кадр из видео

«Всё нормализуется. Люди потихоньку возвращаются после известных событий, которые произошли в связи с затоплением. Наводим порядок. Ну, в двух словах — это возвращаем город к жизни», — рассказал глава Алёшкинского муниципального округа Георгий Журавко.

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Георгий Журавко, глава Алешкинского муниципального округа (Евгений Милованов / ТРК «Таврия»)

После разрушения Каховской ГЭС Алёшки и Голая Пристань оказались затоплены почти на 100%, вода поднялась на восемь метров и скрывала крыши домов. Сейчас её уровень снижен до нулевой отметки и появилась возможность заняться восстановлением всего, что было повреждено, и начать очистку территории. В обоих населённых пунктах на помощь добровольцам была направлена тяжёлая техника: самосвалы, манипуляторы и экскаваторы.

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Сергей Кочнев, волонтер (Евгений Милованов / ТРК «Таврия»)

Всего за три дня на затопленных территориях отработали свыше 500 человек. В их числе представители различных министерств, военно-гражданской администрации, коммунального хозяйства и других организаций Херсонской области. Не забыли в ходе субботника и о дезинфекции. На этих территориях она обязательна.

«Гражданам раздавались хлорированные таблетки, чтобы они в частных домовладениях провели уборку. Уборку и дезинфекцию. Значит, по улице проходила техника. До этого момента проходила техника по уборке покрытия дорожного от хлама, мусора. Обрызгивали хлорным раствором дороги», — сообщил ИА Регнум заместитель главы Алешкинской ВГА Владислав Махров.

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Владислав Махров, заместитель главы Алешкинской ВГА (Евгений Милованов / ТРК «Таврия»)

Помимо уборки мусора, ликвидировать приходится и последствия ежедневных обстрелов. Накануне Алёшки были обесточены, оказалась повреждена линия 35 кВ. Однако в течение нескольких часов ремонтные бригады ликвидировали порыв.