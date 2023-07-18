Вашингтон, 18 июля, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Власти США утверждают, что российский летчик якобы создал опасную ситуацию для членов экипажа американского самолёта МС-12 в небе над Сирией, передаёт агентство агентство Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме.

Dmitry Terekhov Су-35

Отмечается, что 16 июля российский истребитель якобы пролетел очень близко от МС-12, вынудив его пройти через турбулентный след.

По словам собеседников агентства, речь идёт о «новом уровне небезопасного поведения, которое может привести к аварии или гибели людей».

Как сообщало ИА Регнум, в Пентагоне озаботились возросшей, по их мнению, российской активностью в небе над Сирией и намерены с ней бороться. Сейчас в оборонном ведомстве рассматривают ряд военных вариантов.

В Соединённых Штатах не исключают, что Россия начнёт сбивать беспилотники Reaper.

Посол России в США Анатолий Антонов на обвинения США в непрофессиональном поведении в сирийском небе российских лётчиков заявил, что они выходят за рамки приличий и лишены здравого смысла.