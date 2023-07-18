Углич, Ярославская область, 18 июля, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Задержанная в городе Угличе Ярославской области гражданка РФ готовила теракт на гидроэлектростанции. Об этом 18 июля сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Угличе. Задержана гражданка 1987 года рождения, которая по заданию украинских спецслужб собирала и передавала информацию об объекте критической инфраструктуры.

В ходе обысков у неё изъяты средства связи, содержащие переписку с украинским координатором с обсуждением планируемого преступления.