Екатеринбург, 20 июля, 2023, 09:00 — ИА Регнум. В Екатеринбурге завершилась главная российская международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2023» (Innoprom), в рамках которой Российский экспортный центр (РЭЦ) организовал национальную экспозицию Made in Russia. За четыре дня работы компании-участницы провели более 330 деловых встреч с потенциальными партнерами из Казахстана, Киргизии, Индии, Армении, Узбекистана, Белоруссии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта и Китая. Общий экспортный потенциал проведенных переговоров и подписанных соглашений оценивается в 59 млн долларов. Эту возможность отечественный бизнес получил благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

Павел Лисицын/ РИА Новости Стратегическая сессия в рамках выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге

«В этом году ИННОПРОМ стал для нас еще более масштабным и ярким событием, чем в прошлом. Мы превысили все показатели: и площадь стенда, и количество поддержанных компаний-участниц, и число проведенных переговоров. Нашим компаниям удалось наладить контакты с потенциальными партнерами из дружественных стран, некоторые уже на стенде Made in Russia подписали соглашения о сотрудничестве. Уверена, связи, которые нам удалось установить на «ИННОПРОМ-2023», в будущем перерастут во взаимовыгодные контракты и экспортные проекты», — поделилась генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Российские экспортёры подписали соглашения с Белорусской торгово-промышленной палатой, компанией БЕЛАЗ, китайским портом Цзиньчжоу, а также компанией YallaHub из ОАЭ и многими другими. А посетители выставки ознакомились с разработками 55 российских компаний со всей России.

На стенде площадью более 1100 квадратных метров была представлена серия российских промышленных решений в различных областях — от автомобилестроения и логистики до сферы IT. Среди экспонатов универсальный лазерный хирургический аппарат для силовой терапии и хирургии, автоматический измеритель весогабаритных характеристик с опцией 3D-скан и другие отечественные разработки.

Точкой притяжения на выставке стал премьерный образец крупногабаритной техники автозавода «Урал» — арктический автобус, разработанный для перевозки пассажиров при температурах до –50° С. При такой экстремально низкой температуре он может развивать скорость 50 километров в час и перевозить до 22 человек.

«Кроме безопасной и комфортной перевозки людей транспортные средства проекта предназначены для транспортировки функциональных модулей — специальных объектов, способных нести на себе оборудование и специальные приспособления, медицинские кабинеты, учебные классы, лаборатории, пункты проведения медосмотров и мобильные центры вакцинации. Это то, что необходимо для повышения доступности медицинских и социальных услуг для жителей труднодоступных районов Арктической зоны», — пояснил генеральный директор АЗ «Урал» Павел Яковлев.

Свою продукцию на выставке ИННОПРОМ демонстрировали экспортёры, осуществляющие поставки в страны ЕАЭС, СНГ, на Ближний Восток, в Азию, Китай, Турцию, страны Африки и Латинской Америки, а также в другие государства. Важным решением для них стало подписание меморандума о совместном продвижении российских компаний на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) со стороны РЭЦ и фирмы YallaHub.

Максим Богодвид/ РИА Новости Международная промышленная выставка «Иннопром». Заключительный день

«Российский экспортный центр активно и системно развивает сотрудничество с партнерами из стран MENA. Наша цель — способствовать увеличению и диверсификации поставок российских товаров и услуг в регион», — пояснил директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко. По его словам, подписанный меморандум позволит отечественным экспортерам ещё активнее реализовывать российские товары в странах региона.

«Мы оказываем услуги для экспортеров «под ключ», организуем оптимальную цепочку поставок, прямой импорт, таможенное оформление, сертификацию товара на внешних рынках, а также размещение на главных маркетплейсах стран Ближнего Востока и Северной Африки, выход в розничные сети — организацию прямой дистрибуции», — подчеркнул генеральный менеджер по развитию и экспорту YallaHub (ОАЭ) Сергей Игишев.

Также на полях «ИННОПРОМ-2023» было подписано соглашение между РЭЦ и белорусским производителем карьерных самосвалов и оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности — БЕЛАЗ. Это соглашение в том числе позволит российскому бизнесу расширить свое присутствие на рынке Белоруссии.

«Благодаря содействию РЭЦ, БЕЛАЗ укрепит свой производственный и экспортный потенциал, привлечет новых поставщиков из России, увеличив тем самым импортозамещение. Особое внимание планируется уделить расширению возможностей использования потенциала малых и средних предприятий в промышленной кооперации и решению задач по импортозамещению крупного холдинга», — отметил генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Сергей Никифорович.

Около 8 тысяч белорусских и российских предприятий уже связаны кооперационным сотрудничеством, осуществляя взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих. По словам генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной, центр не только поддерживает российскую экспортную продукцию, но есть пул проектов, когда финансируются серьезные инфраструктурные проекты в Белоруссии: ТЭЦ, металлургические комбинаты, модернизация производственных предприятий.

Сотрудничество РЭЦ и китайской компании «Порт Цзиньчжоу» в рамках договора, подписанного на «ИННОПРОМ-2023», облегчит российскому экспорту выход на китайский рынок. «Соглашение с компанией «Порт Цзиньчжоу» — это еще один шаг к расширению наших логистических возможностей, а также дополнительный импульс развития торговли с Поднебесной», — отметила Вероника Никишина.

«Порт Цзиньчжоу будет предоставлять максимально льготные условия для содействия широким кругам российских компаний в снижении логистических издержек, а также будет предоставлять комплекс услуг для логистических цепочек, ориентированных на освоение китайского и международного рынка. Тем самым общими усилиями будет стимулировать быстрое и высококачественное развитие торговли между двумя странами», — заявил в свою очередь президент компании «Порт Цзиньчжоу» Лю Хуэй.

Директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра Дмитрий Прохоренко отдельно подчеркнул, что в Китае эффективно работает программа продвижения российской продукции под национальным брендом «Сделано в России». Программа формирует новый образ российской продукции в Китае, помогает компаниям находить новые ниши на рынке, подчеркивая конкурентные преимущества товаров Made in Russia: качество, органичность, энергоэффективность, экологичность и надежность.

Программа «Сделано в России» по продвижению известных российских брендов и товаров призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надёжного поставщика качественной продукции. Для вступления в нее производителям необходимо пройти процедуру добровольной сертификации продукции, работ (услуг). Участники программы получают информационную и маркетинговую поддержку от Российского экспортного центра.

Как сообщало ИА Регнум, АО «Российский экспортный центр» (Группа РЭЦ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».