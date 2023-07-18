Углич, Ярославская область, 18 июля, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Угличе Ярославской области, сообщили 18 июля в ЦОС ФСБ.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Отмечается, что в результате проведенных мероприятий в Угличе задержана гражданка России 1987 года рождения, осуществлявшая по заданию спецслужб Украины сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры региона с целью совершения теракта.

В ходе обысков у задержанной были изъяты средства связи, содержащие переписку с украинским координатором с обсуждением планируемого преступления.

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Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя, который был завербован украинской разведкой и взорвал железнодорожное полотно в Крыму.

Также сотрудники ФСБ предотвратили подготовку терактов в Южно-Сахалинске. Целью терактов были объект энергосистемы острова Сахалин и военкомат. Задержан гражданин России 1980 года рождения — сторонник украинского неонацизма.