В Угличе предотвратили подготовку теракта по заданию украинских спецслужб
В Угличе задержали россиянку, собиравшую для спецслужб Украины информацию для теракта
Углич, Ярославская область, 18 июля, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Угличе Ярославской области, сообщили 18 июля в ЦОС ФСБ.
Отмечается, что в результате проведенных мероприятий в Угличе задержана гражданка России 1987 года рождения, осуществлявшая по заданию спецслужб Украины сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры региона с целью совершения теракта.
В ходе обысков у задержанной были изъяты средства связи, содержащие переписку с украинским координатором с обсуждением планируемого преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту.
Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя, который был завербован украинской разведкой и взорвал железнодорожное полотно в Крыму.
Также сотрудники ФСБ предотвратили подготовку терактов в Южно-Сахалинске. Целью терактов были объект энергосистемы острова Сахалин и военкомат. Задержан гражданин России 1980 года рождения — сторонник украинского неонацизма.