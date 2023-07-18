Вашингтон, 18 июля, 2023, 09:46 — ИА Регнум. В случае принятия Соединёнными Штатами решения прекратить поддерживать Киев Вашингтон проведёт переговоры с Москвой, в результате которых Украина потеряет часть территорий. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

FILIP SINGER/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

По его словам, президент США Джо Байден должен отправить в Москву послание, заявив, что Белый дом прекращает любую дальнейшую помощь Киеву.

Кроме того, считает Макгрегор, США должны вывести с территории Украины всех своих военных и сотрудников разведслужб. После этого союзники США сделают то же самое, уверен он.

После этого состоится диалог России и США, в результате которого всё, что останется от Украины, будет сохранять нейтральный статус, рассуждает Макгрегор.

Однако президент Украины Владимир Зеленский страшно боится такого исхода, поскольку он подписал огромное количество контрактов, передавая по ним украинские земли различным компаниям, добавил он.

Таким образом, Зеленский не добился ничего, а сотни тысяч людей погибли просто так, заключил экс-советник главы Пентагона.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Макгрегор рассказал, что киевские власти пребывают в отчаянии, пытаясь скрывать потери ВСУ при контрнаступлении, которые составили не менее 26 тысяч убитыми и, вероятно, столько же ранеными. Он подчеркнул, что Киев пытается скрыть эту неудобную правду от остального мира.

Также он заявил, что Зеленский заинтересован во втягивании НАТО в вооружённый конфликт. По его словам, украинская сторона «от отчаяния» может нанести ракетный удар по территории России.