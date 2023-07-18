Москва, 18 июля, 2023, 09:26 — ИА Регнум. В Москве неизвестный мужчина пытался поджечь Мавзолей Ленина, сообщает Telegram-канал «112».

Артем Геодакян/ТАСС

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 18 июля. Злоумышленник кинул бутылку с зажигательной смесью в сторону Мавзолея. Мужчина попал в ограждение, возгорания не последовало.

Во время задержания злоумышленник оказал полицейским сопротивление. По предварительным данным, он находился в неадекватном состоянии.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в мае в подмосковном городе Видное местный житель попытался поджечь здание ФСБ. 30-летний мужчина швырнул бутылку с зажигательной смесью в дверь здания службы безопасности. Бутылка разбилась, однако пожар не начался.