Пекин, 18 июля, 2023, 08:22 — ИА Регнум. На фоне резкого увеличения спроса на вооружения на Украине и стремительного истощения запасов в странах Североатлантического альянса Киев может быть вынужден полагаться на поставки оружия из Южной Кореи, что нанесёт ущерб отношениям Москвы и Сеула, пишет китайская Сhina Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению авторов статьи, Южной Корее не стоит забывать о предупреждении России о том, что оказывающие военную помощь Киеву страны «вовлекаются в конфликт».

«В отличие от предыдущих южнокорейских лидеров [президент Южной Кореи] Юн Сок Ёль сблизился с Западом и даже стремится к «унизительному» примирению с Японией», — считает автор, добавив, что в украинском вопросе Южная Корея следует за Вашингтоном.

Москва будет расценивать любые поставки оружия Киеву как «откровенно враждебный антироссийский акт». В случае, если Южная Корея поставит Украине оружие, это не только нанесет ущерб двусторонним отношениям, но и окажет влияние на позицию России в отношении проблемы Корейского полуострова, заключает издание.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Южной Кореи поставить Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО).

По словам украинского лидера, он понимает, что власти Южной Кореи ограничены в вопросах поставки вооружений, однако считает, что это якобы не относится к оборонительным системам и оборудованию для защиты объектов энергетики.

Отметим, что на саммите НАТО 12 июля президент республики Юн Сок Ёль сообщил, что в 2023 году Сеул поставил Киеву оборудование для разминирования, машины скорой помощи и гуманитарную помощь, а также предметы гуманитарного характера.