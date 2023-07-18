Симферополь, 18 июля, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Пробок по ходу движения автотранспорта к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет, сообщили в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

ИА REGNUM Крымский мост

Ранним утром 18 июля с двух сторон моста заторов в движении не было, написали очевидцы.

«Проехал мост. В 6:45 заехал на досмотр. В 7:15 уже выехали с моста. Из Крыма в Краснодар. Заторов нет в оба направления», — сообщил один из участников чата «Крымский мост».

Как сообщало ИА Регнум, движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено в ночь на 18 июля в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Отмечается, что сделано искусственное освещение на поврежденных пролётах по временной схеме, в ходе ремонтных работ оно будет полностью восстановлено.

В результате теракта на Крымском мосту 17 июля погибли супруги, их 14-летняя дочь госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области. В Следственном комитете РФ заявили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело.

17 июля на заседании Совета Безопасности всемирной организации первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что слишком многое в теракте на Крымском мосту указывает на вовлечённость западных спецслужб, в частности британских. Он обратил внимание на то, что после совершённой атаки особо не слышно каких-либо осуждений данного акта со стороны западных финансистов Киева.