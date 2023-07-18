Новый, 510-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что российская авиация нанесла удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, украинские войска поражены близ населённых пунктов Серебрянка и Северск. Кроме того, уничтожены скопления живой силы противника около Курдюмовки и Клещеевки.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Тем временем на краснолиманском направлении экипажи Су-25СМ уничтожили позиции ВСУ ракетными ударами. Для максимальной скрытности пилоты приближались к линии боевого соприкосновения на скорости 800 км/ч, огибая рельеф местности на высоте не более 25 метров. Поразив цель, лётчики совершили противоракетный манёвр, выпустив тепловые ловушки.

Ситуация после теракта ВСУ на Крымском мосту обсуждалась накануне, 17 июля, в ходе совещания у президента России Владимира Путина. Глава государства заверил, что ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения. Также известно, что движение автомобилей по мосту восстановлено в реверсивном режиме — по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь.

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