Владивосток, 18 июля, 2023, 06:50 — ИА Регнум. Боевые корабли Тихоокеанского флота вышли 18 июля из Владивостока для участия в совместных российско-китайских военно-морских учениях «Север. Взаимодействие-2023». Об этом сообщили в Минобороны России.

Cesare Корабли ТОФ. РФ

Учения состоятся в июле в акватории Японского моря. От РФ будут участвовать большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

Как пояснили в военном ведомстве, действиями отряда в море руководит командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков.

Как сообщало ИА Регнум, Вооруженные силы России уже в ближайшее время примут участие в военных учениях, организованных Китаем.

Темой учений обозначено поддержание безопасности стратегических морских путей. Манёвры проводятся с целью повышения уровня стратегического взаимодействия между вооружёнными силами двух стран, укрепления способности совместно поддерживать региональный мир и стабильность, а также реагировать на вызовы в сфере безопасности.

Япония, Южная Корея и США отработали действия на случай ракетного пуска со стороны КНДР. Совместные учения страны провели 15 июля в международных водах Японского моря.