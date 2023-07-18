Красноярск, 18 июля, 2023, 06:40 — ИА Регнум. В Красноярске по подозрению в изнасиловании 64-летней женщины задержали 39-летнего подозреваемого, сообщили 18 июля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

Sledcom.ru Уголовное дело

Предварительно установлено, что 2 июля подозреваемый направился с ранее ему знакомой женщиной под предлогом сбора ягод в деревню. По пути, недалеко от кладбища Бадалык города Красноярска, мужчина, угрожая убийством, изнасиловал женщину.

Подозреваемого задержали в общежитии по улице Норильская в Октябрьском районе Красноярска. Мужчина дал признательные показания.

По факту изнасилования возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в Саратове 44-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 62-летней соседки по общежитию. Вину задержанный не признал.

В 2021 году в Тыве жителя Дзун-Хемчикского района осудили за изнасилование пожилой женщины, которая от полученных повреждений скончалась. Мужчину признали виновным по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности смерть человека» и приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.