Красноярск, 18 июля, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Вылет и прилёт 20 авиарейсов задержаны в аэропорту Красноярска из-за густого тумана. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта 18 июля.

Onlinenigeria.com Туман

Отмечается, что из-за густого тумана 14 самолётов не смогли приземлиться, ещё шесть не улетели из аэропорта.

Так, задерживаются рейсы из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Алматы, Оша и Ташкента.

Большая часть самолётов вылетели из аэропорта отправления. Посадка в Красноярске ожидается с 09:30 (05:30 мск) до 10:30 по местному времени (06:30 мск).

Как сообщало ИА Регнум, аэропорт города Минеральные Воды временно закрыли из-за дефекта на взлётно-посадочной полосе.

Самолёты, направлявшиеся в Минеральные Воды, перенаправили в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь.

Росавиация совместно с другими ведомствами согласовала новый дополнительный коридор движения для пассажирских рейсов в южные аэропорты России. 12 июня в ведомстве сообщили, что он предназначен для полётов в Минеральные Воды, а также Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный и несколько других городов. Планировалось, что благодаря открывшейся возможности возрастёт количество рейсов на юг страны.