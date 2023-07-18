Москва, 18 июля, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Падение курса рубля и введение акциза на сахар приведёт к росту цен на соки и напитки. Компании PepsiCo, «Сады Придонья» и МПБК «Очаково» намерены повысить цены в среднем на 10–20%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на копии июльских писем компаний.

tracy benjamin Сок

Так, в PepsiCo ссылаются на падение курса рубля, что вызвало увеличение затрат. Компания намерена повысить цены на напитки и соки на 19,2–21,3%, на 15,3% в среднем возрастёт стоимость снеков.

В «Садах Придонья» и МПБК «Очаково» в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг предупредили об индексации на 10%. Других комментариев в компаниях не предоставили.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что текущая динамика курса рубля несёт проинфляционные риски, регулятор будет учитывать это в решениях по ключевой ставке. На курс рубля, по её словам, влияет и рост бюджетных расходов. Они увеличивают спрос в экономике и спрос на импорт. Геополитика влияет на краткосрочные колебания курса.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки в семь рублей за литр. Закон вступил в силу с 1 июля 2023 года. Сахаросодержащими напитками признаются упакованные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды напитки, в состав которых в качестве компонентов входят сахар, или сироп с сахаром, или мёд и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 граммов на 100 мл напитка.