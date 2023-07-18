Красный Лиман, ДНР, 18 июля, 2023, 05:56 — ИА Регнум. Экипажи Су-25СМ уничтожили позиции противника, нанеся ракетные удары по огневым средствам украинских сил на краснолиманском направлении в зоне спецоперации, и успешно вернулись на аэродром базирования, сообщили 18 июля в Минобороны РФ.

Mil.ru Летчик Су-25

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По данным ведомства, пилоты для максимальной скрытности приближались к линии боевого соприкосновения на скорости 800 км/ч, огибая рельеф местности на высоте не более 25 метров.

После уничтожения целей лётчики совершили противоракетный манёвр, выпустив тепловые ловушки. Затем пилоты вернулись на аэродром базирования для подготовки к следующему вылету.

Ранее ИА Регнум передавало, что российская военная авиация нанесла удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации 112-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Серебрянка и Северск, по скоплениям живой силы противника около Курдюмовки и Клещеевки.

Штурмовики группировки Вооружённых сил России «Восток» поразили около десятка мест скопления живой силы ВСУ в районе Пятихаток на запорожском направлении. В результате артиллерийских ударов и контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли миномётный расчёт, один танк, боевую бронированную машину и две артиллерийские установки.