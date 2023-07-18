Москва, 18 июля, 2023, 05:44 — ИА Регнум. В Минобороны РФ рассказали об успешной операции группировки войск «Центр», которая отразила несколько попыток украинской армии вернуть утраченные позиции в районе Серебрянского лесничества. ВСУ понесли потери и отступили.

elitefon.ru Солдаты. Гаубица

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3820287" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По словам начальника пресс-центра группировки Александра Савчука, подразделения 42-й механизированной бригады киевских боевиков при поддержке техники предприняли пять попыток вернуть утраченные позиции.

На сватовском направлении огнём артиллерии сорваны две попытки атаки позиций российских войск штурмовыми группами 66-й механизированной бригады ВСУ.

На краснолиманском направлении авиация группировки «Центр» нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по противнику и его технике, уничтожен командно-наблюдательный пункт и два склада боеприпасов.

Офицер добавил, что в контрбатарейной борьбе разбита гаубица Д-30 и два 120-мм миномёта.

Как сообщало ИА Регнум, российская военная авиация нанесла удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации 112-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Серебрянка и Северск, по скоплениям живой силы противника около Курдюмовки и Клещеевки.

Артиллеристы группировки поразили склад боеприпасов противника в районе Верхнекаменского. В рамках контрбатарейной борьбы на огневых позициях ВСУ уничтожены 120-мм миномёты возле населённых пунктов Белогоровка и Ступочки.