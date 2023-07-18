Донецк, 18 июля, 2023, 05:31 — ИА Регнум. Российская военная авиация нанесла удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации 112-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Серебрянка и Северск, по скоплениям живой силы противника около Курдюмовки и Клещеевки, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

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Артиллеристы группировки поразили склад боеприпасов противника в районе Верхнекаменского. В рамках контрбатарейной борьбы на огневых позициях ВСУ уничтожены 120-мм миномёты возле населённых пунктов Белогоровка и Ступочки, добавил Астафьев.

По его словам, ракетчики соединения южного военного округа уничтожили склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пункт расположения Службы безопасности Украины в Краматорске, а также пункты временной дислокации 3-й горно-штурмовой и 53-й механизированной бригад украинских войск в Константиновке.

Как сообщало ИА Регнум, артиллерийский расчёт САУ 2С19 «Мста-С» 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа уничтожил точным попаданием танк ВСУ. Снаряд попал в гусеницу боевой машины пехоты.

Вооружённые силы России за сутки уничтожили в ЛНР и ДНР склады боеприпасов оперативной группы «Лиман» и двух бригад ВСУ. В ходе боевых действий на донецком направлении уничтожено до 320 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, система М777 американского производства, а также САУ Krab польского производства.