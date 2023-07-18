Киев, 18 июля, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Неподготовленность к управлению государством, регулярные ошибки президента Украины Владимира Зеленского привели к началу конфликта. Об этом в интервью Youtube-каналу «Крапiвний» заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Владимир Зеленский

Задаваясь вопросом, почему началась война, Луценко ответил, что Зеленский пришёл абсолютно неподготовленным к власти и допустил ряд системных ошибок по многим направлениям.

По мнению прокурора, ситуация усугубилась ещё и тем, что до начала конфликта экономика и государственная власть Украины находились в критическом состоянии. К примеру, в одной из областей за три года сменился 21 губернатор. Такие перестановки, по его словам, происходили и в министерствах.

«Кадровая чехарда» развалила систему управления», — считает Луценко.

Как сообщало ИА Регнум, когда Зеленский баллотировался на пост президента, то единственное, к чему он был подготовлен, — это к исполнению роли по сценарию и служению другим людям на посту главы государства, только вместо народа он выбрал подчинение западным элитам. Такое мнение озвучил замдиректора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин.

Западным странам во главе с Вашингтоном было выгодно, чтобы к власти пришёл неумелый человек, не политик. Бывший актёр идеально подходил на эту роль. Кроме того, как отметил Жарихин, Запад начал агитационную кампанию Зеленского, ещё когда пост главы государства занимал Пётр Порошенко.

Экс федеральный прокурор, обозреватель Джордж Пэрри заявил, что изможденный внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО говорит о тяжёлом состоянии его армии.