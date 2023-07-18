Лондон, 18 июля, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Британские спецслужбы не причастны к атаке на Крымский мост, сообщило 18 июля агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Это беспочвенная спекуляция со стороны России, и мы не будем удостаивать её дальнейшими комментариями», — сказал британский дипломат.

Издание ссылается на заявление заместителя постпреда России в ООН Дмитрия Полянского, по словам которого британские спецслужбы могли быть причастны к теракту, в результате которого погибли два человека, ранена девочка и повреждён Крымский мост.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля на заседании Совета Безопасности всемирной организации первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что слишком многое в теракте на Крымском мосту указывает на вовлечённость западных спецслужб, в частности британских. Он обратил внимание на то, что после совершённой атаки особо не слышно каких-либо осуждений данного акта со стороны западных финансистов Киева.

Также, по словам Полянского, Украина превратилась в частную военную компанию Вашингтона, Лондона и Брюсселя, ведущих опосредованную войну против России. Для Запада нет таких преступлений, на которые он не готов пойти для сохранения своей гегемонии в мировых делах. В связи с этим западные страны, может, даже больше ответственны за происходящее на Украине. Действия западных стран выдают их с головой, сколько бы они ни пытались выставить себя защитниками бедной и несчастной Украины, заявили также в постпредстве РФ при ООН.