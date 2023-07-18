Симферополь, 18 июля, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Принято решение временно приостановить работу Керченской паромной переправы. Об этом сообщили в управлении МЧС по Крыму.

Владислав Осипов ИА REGNUM Керченская переправа

Переправу закрыли из-за погодных условий. Движение паромов остановили, так как ветер усилился до 17 м/с.

Как сообщало ИА Регнум, легковые автомобили начали переправлять 17 июля на пароме через Керченский пролив, машины пропускают на переправу после тщательного досмотра.

17 июля на Крымском мосту был совершён теракт, в результате чего один из автомобильных пролётов получил повреждения. В результате теракта погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована.

Президент России Владимир Путин назвал теракт на Крымском мосту жестоким и бессмысленным в военном отношении. Глава государства также заявил, что все обстоятельства трагедии будут установлены и что Россия ответит на этот теракт.