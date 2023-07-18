Москва, 18 июля, 2023, 04:51 — ИА Регнум. Артиллерийский расчёт САУ 2С19 «Мста-С» 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожил точным попаданием танк ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал командир батареи с позывным Шаман.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Снаряд артиллерии попал в гусеницу танка пехоты. Подъехала ремонтная бригада.

По словам Шамана, основная задача артиллеристов — вести контрбатарейную борьбу, а также работу по танкам, БМП и пехоте противника. Удаление целей от российских позиций составляет от 1 до 15 км.

Точный удар по целям — это не только везение, а большая кропотливая работа расчётов, разведчиков.

«Это опыт, который был набран за всё время спецоперации. Мы постоянно, и день, и ночь, работаем возле орудий», — добавил боец.

Как сообщало ИА Регнум, опорный пункт ВСУ и склад боеприпасов уничтожили российские военные с помощью тяжёлой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепёк».

При попадании снаряда создаётся газовое облако, происходит подрыв. Противник не выживет, даже если находится в окопе. Газ проникает в любые лазейки.