Лондон, 18 июля, 2023, 04:44 — ИА Регнум. Британские военные эксперты получили для изучения несколько повреждённых в ходе боевых действий на Украине российских танков, говорится 18 июля в газете The Daily Telegraph со ссылкой на начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала Тони Радакина.

mil.ru Российские танки

По его словам, учёные анализируют каждую мелкую особенность, которую может использовать другая страна.

«Это помогает нам понять, как работает чужая техника, как с ней можно бороться, как сделать броню более эффективной, как подавить их системы связи, как гарантировать, что мы сможем пробить их защиту, — вот всё то, что мы делаем», — отметил начальник штаба.

По данным издания, российскую технику передали сотрудникам военной научно-технической лаборатории на территории технопарка Портон-Даун, которая также занимается изучением химического и биологического оружия.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что российские специалисты будут изучать трофейную современную западную технику, полученную в ходе спецоперации. Когда имеется возможность изучить какую-либо технику, чтобы применить в российской технике какие-то используемые в ней технологии, это необходимо сделать, добавил глава государства.

Ранее российские военнослужащие из добровольческого отряда «БАРС-11» и командования подразделения «Царских волков» завладели практически целой британской крылатой ракетой Storm Shadow. Её для изучения передали профильным специалистам, это позволит российскому оборонно-промышленному комплексу разработать максимально эффективные способы борьбы с Storm Shadow.