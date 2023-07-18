Харьков, Украина, 18 июля, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Украинский телеканал «Дом» сообщил о нескольких взрывах в ночь на 18 июля в Харькове и по области.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

Подробностей в СМИ нет. Также воздушную тервогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в Одессе в ночь на 18 июля сработала система ПВО, прогремели взрывы.

В ночь на 18 июля взрывы также были слышны в Николаеве. В областях Украины сработали сирены воздушной тревоги.

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