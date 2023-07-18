Симферополь, 18 июля, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Реверсивный режим движения действует только на повреждённом участке Крымского моста, сообщает 18 июля РИА Новости.

Иван Шилов ИА Регнум Теракт на Крымском мосту

По данным издания, по большей части Крымского моста можно двигаться по двум полосам правого пролёта со стороны Кубани. Реверсивный режим движения автомобилей осуществляется лишь у разрушенного в ходе теракта участка.

Как сообщало ИА Регнум, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о восстановлении движения автомобилей по Крымскому мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Предварительная диагностика конструкций пролётных строений подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение. Сделано искусственное освещение на повреждённых пролётах по временной схеме, в ходе ремонтных работ оно будет полностью восстановлено.

По оценкам экспертов строительной отрасли, около 600 млн рублей потребуется на восстановление повреждённых в результате теракта пролётов на Крымском мосту. Так, по мнению инженера по качеству строительства Сергея Бакина, повреждения не носят катастрофического характера, поэтому ремонт займёт около месяца, большая часть времени уйдёт на проведение экспертиз.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пояснил, что один пролёт автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению, ещё один пролёт с другой стороны по направлению в Керчь повреждён. Там произошло осевое смещение на 70–80 см, но в целом пролёт находится на опоре, добавил он. К работам по восстановлению моста будут привлечены несколько сотен строителей и проектировщиков.

Организованная Киевом террористическая атака на Крымский мост была жестокой, а с военной точки зрения — бессмысленной, заявил президент России Владимир Путин. Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок, пострадали и погибли ни в чем не повинные гражданские лица, сказал глава государства.