Николаев, Украина, 18 июля, 2023, 03:43 — ИА Регнум. На юге Украины в ночь на 18 июля после прогремевшего в Николаеве взрыва произошёл пожар. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Dave Hogg Пожар

Он не уточнил место, где прогремел взрыв. Написав только, что на объекте тушат пожар. Ким отметил, что, по предварительной информации, жертв нет.

По информации украинских СМИ, в Одессе за ночь прогремели взрывы трижды.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 июля спецслужбы Украины совершили террористическую атаку на Крымский мост с использованием двух надводных беспилотников. Два человека погибли, 14-летняя девочка получила ранения.

Президент России Владимир Путин заявил, что террористическая атака на Крымский мост была жестокой, а с военной точки зрения — бессмысленной. Он подчеркнул, что все обстоятельства теракта будут установлены и что Россия ответит на этот теракт. В Минобороны уже готовят предложения.