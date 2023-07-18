Лиссабон, 18 июля, 2023, 03:36 — ИА Регнум. Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии 38-летний Криштиану Роналду заявил, что не намерен возвращаться в европейский футбол.

Univision.com Криштиану Роналду

«Я не вернусь в европейский футбол, дверь окончательно закрыта. Уровень европейского футбола сильно упал», — цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Роналду считает, что единственная достойная лига — в Британии, которая «значительно опережает все остальные».

Как сообщало ИА Регнум, Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса, став самым высокооплачиваемым спортсменом 2023 года. Доход футболиста за год составил 136 млн долларов, из которых 46 млн были заработаны в рамках спортивной дисциплины.

20 июня Роналду, выйдя на поле в матче Португалия — Исландия, стал первым футболистом в истории, отыгравшим 200 игр за национальную команду. Матч Португалия — Исландия завершился со счетом 1:0, а Роналду стал автором единственного забитого мяча.

В составе сборной Португалии футболист выиграл чемпионат Европы (2016 год) и Лигу наций (2018/19 года).