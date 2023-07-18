Берлин, 18 июля, 2023, 03:32 — ИА Регнум. Почти в 9 тыс. евро ежедневно обходятся министру иностранных дел Германии Анналене Бербок услуги стилиста, пишет немецкое издание Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

«В 2022 году министр иностранных дел Анналена Бербок была самой дорогой в кабинете — 136 552,50 евро. Пионер «феминистской внешней политики» платила своему визажисту фиксированную ставку в размере 8925 евро (включая НДС) за рабочий день», — говорится в публикации.

Отмечается, что с 1 января по 20 июня 2023 года расходы на парикмахеров, визажистов, косметологов и фотографов в федеральных министерствах составили более 452 тыс. евро.

Конституционный юрист Кристиан Хиллгрубер считает, что федеральным властям следовало бы меньше сосредотачиваться на внешних факторах и больше на форме и содержании своей работы. Он назвал высокие расходы правительства «юридически сомнительными» и «политически безобразными», пишет издание.

Как сообщало ИА Регнум, союз налогоплательщиков Германии проанализировал траты правительства страны и нашёл статьи, без финансирования которых, по его оценке, можно было обойтись. Из бюджета были израсходованы порядка 1,5 миллиона евро (более 133 миллионов рублей) на услуги парикмахеров, фотографов и визажистов, эти расходы возросли на 80% в сравнении с 2021 годом.