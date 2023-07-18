СМИ: глава МИД ФРГ Бербок тратит на стилиста около €9 тысяч в день
Bild: глава МИД Германии Бербок тратит на услуги стилиста почти €9 тысяч в день
Берлин, 18 июля, 2023, 03:32 — ИА Регнум. Почти в 9 тыс. евро ежедневно обходятся министру иностранных дел Германии Анналене Бербок услуги стилиста, пишет немецкое издание Bild.
«В 2022 году министр иностранных дел Анналена Бербок была самой дорогой в кабинете — 136 552,50 евро. Пионер «феминистской внешней политики» платила своему визажисту фиксированную ставку в размере 8925 евро (включая НДС) за рабочий день», — говорится в публикации.
Отмечается, что с 1 января по 20 июня 2023 года расходы на парикмахеров, визажистов, косметологов и фотографов в федеральных министерствах составили более 452 тыс. евро.
Конституционный юрист Кристиан Хиллгрубер считает, что федеральным властям следовало бы меньше сосредотачиваться на внешних факторах и больше на форме и содержании своей работы. Он назвал высокие расходы правительства «юридически сомнительными» и «политически безобразными», пишет издание.
Как сообщало ИА Регнум, союз налогоплательщиков Германии проанализировал траты правительства страны и нашёл статьи, без финансирования которых, по его оценке, можно было обойтись. Из бюджета были израсходованы порядка 1,5 миллиона евро (более 133 миллионов рублей) на услуги парикмахеров, фотографов и визажистов, эти расходы возросли на 80% в сравнении с 2021 годом.