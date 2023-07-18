Вашингтон, 18 июля, 2023, 03:13 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки и их союзники будут искать пути вывоза зерна с Украины, но в меньшем объёме, чем могли бы экспортировать в рамках черноморской инициативы, констатировал 17 июля координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА Регнум Зерновая сделка

«Не существует возможности, просто математической, что мы получим столько же зерна теперь, сколько могли за счёт зерновой сделки, будь она продлена», — сказал он.

Для вывоза зерна через европейские страны необходимо согласие со стороны ЕС, но транспортировка зерна европейским маршрутом более обременительна и менее эффективна, чем по Чёрному морю, добавил Кирби.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия сделки. В связи с этим отозваны и гарантии безопасности судоходства по данному коридору.

Действие зерновой сделки не должно было прекратиться, её нужно продлить как можно скорее, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, у России не было ни одного аргумента, чтобы не соглашаться на продление этой договорённости.

После заключения в июле 2022 года зерновая сделка несколько раз продлевалась. В Кремле и МИД России отмечали, что данные РФ в рамках договорённостей обещания не выполняются (в части экспорта сельхозпродукции, импорта комплектующих, подключения банков к системе SWIFT), а потому действие сделки может быть приостановлено.