Вашингтон, 18 июля, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Белый дом превратил изначально гуманитарную черноморскую инициативу в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов. Об этом заявил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

МИД России Анатолий Антонов

«Вашингтон палец о палец не ударил для того, чтобы устранить им же созданные «перекосы» в функционировании сельскохозяйственных соглашений», — считает Антонов.

По мнению дипломата, почти года агропродукция направлялась не нуждающимся, а «преимущественно сытым государствам», таким образом гуманитарную инициативу США превратили в процесс обогащения.

«Решение Москвы не продлевать участие в зерновой сделке «абсолютно адекватно сложившимся реалиям»,— резюмировал российский посол.

Как сообщало ИА Регнум, зерновую сделку нужно продлить как можно скорее, заявил 17 июля госсекретарь США Энтони Блинкен.

Беднейшие страны, вопреки условиям сделки, получили лишь 3% экспортированной продукции, украинские власти использовали предоставленный им коридор исключительно для заработка, заявил президент России Владимир Путин.

Россия 17 июля официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия сделки. В связи с этим отозваны и гарантии безопасности судоходства по данному коридору.