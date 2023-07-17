Вашингтон, 18 июля, 2023, 02:21 — ИА Регнум. Для Запада нет таких преступлений, на которые он не готов пойти для сохранения своей гегемонии в мировых делах. В связи с этим западные страны, может, даже больше ответственны за происходящее на Украине. С таким заявлением 17 июля на заседании Совета Безопасности ООН выступил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

«Ваши страны, а точнее, ваши правительства несут не меньшую, а может быть, и большую ответственность за происходящее на Украине, чем режим Зеленского», — обратился Полянский к участникам заседания Совбеза ООН.

Действия западных стран выдают их с головой, сколько бы они ни пытались выставить себя защитниками бедной и несчастной Украины, и нет таких принципов, через которые они не готовы перешагнуть, констатировал российский дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал давлением на Совбез при всемирной организации приглашение на заседание по Украине стран Запада. Россия выразила принципиальной несогласие, поскольку британское председательство единолично приняло решение предоставить возможность выступить восьми государствам — членам ЕС и НАТО и их ближайшим союзникам, а также представителю самого Евросоюза. Дипломат отметил, что по устоявшейся практике в заседании Совбеза по Украине по правилу 37 участвуют не более трёх стран.

В частную военную компанию Вашингтона, Лондона и Брюсселя, ведущих опосредованную войну против России, превратилась Украина, заявили также в постпредстве РФ при ООН.