Каир, 18 июля, 2023, 02:18 — ИА Регнум. Опасений передачи вирусной инфекции из одной деревни египетской провинции Кена в другие районы нет, показатели воды в норме. Об этом РИА Новости рассказал замглавы департамента здравоохранения провинции Раги Тавадрос.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Египет на карте мира. Пирамида

Представитель здравоохранения добавил, нет никаких намерений вводить в деревне карантин, где проживает 4,2 тыс. человек, заболевших около 200.

При этом Раги Тавадрос заявил, что Египту «не требуется какая-либо иностранная помощь для контроля над эпидемиологической ситуацией».

Как сообщало ИА Регнум, природа заболевания, распространяющегося из Египта, пока точно не определена, но чтобы минимизировать риски заражения и распространения заболевания в России, лучше пока воздержаться от поездок в эту страну, считает директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

В Роспотребнадзоре заявили, что санитарно-карантинный контроль рейсов из Египта усилен из-за случаев неустановленного заболевания в этой стране. Там отметили, что симптомы заболевания схожи с лихорадкой Денге, основными переносчиками которой являются комары Aedes aegypti.

В минздраве Египта сообщили о случаях заболевания нескольких сотен жителей египетской деревни Эль-Аликат к югу от Каира. Уточняется, что заболевшие жалуются на высокую температуру, ломоту в костях, головокружение. Заболевание быстро распространяется. У пациентов были взяты анализы, госпитализация ни одному из них не понадобилась.