Симферополь, 18 июля, 2023, 01:56 — ИА Регнум. Около 600 млн рублей потребуется на восстановление повреждённых в результате теракта пролётов на Крымском мосту. Такую оценку сделали эксперты строительной отрасли, пишут «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Так, независимый эксперт строительной отрасли Шамиль Султанов подтвердил, что опоры Крымского моста не повреждены, а сборка пролётов на замену повреждённых осуществляется из металлоконструкций на берегу.

По его словам, на один пролёт необходимо около 600 т металла стоимостью до 300 млн рублей, то есть всего нужно около 600 млн рублей.

«Стоимость восстановления одного пролёта моста, по данным экспертов-страховщиков, в октябре 2022 года составляла порядка 200–300 млн рублей. Рост цен на строительные материалы с того момента составил примерно 3,6%», — добавил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Кандидат технических наук, профессор МАДИ, завлабораторией «Исследования мостовых сооружений» Шерали Валиев считает, что сумма ущерба будет зависеть в том числе от степени повреждений коммуникаций и автоматизированных систем. Наиболее пострадавший пролёт находится в том месте сооружения, где пролётные строения стоят отдельно между опорами. Поэтому восстановление пройдёт гораздо легче, чем в прошлый раз, сказал эксперт.

По оценке инженера по качеству строительства Сергея Бакина, повреждения не носят катастрофического характера, поэтому ремонт займёт около месяца, большая часть времени уйдёт на проведение экспертиз.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после совещания у президента РФ Владимира Путина заявил, что для работ по восстановлению Крымского моста необходимо строительство временного моста протяженностью 250 метров, с которого будут работать большегрузные краны. Он пояснил, что к 15 сентября планируется запустить один пролёт автомобильного полотна. По словам Хуснуллина, один пролёт автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению, ещё один пролёт с другой стороны по направлению в Керчь повреждён. Там произошло осевое смещение на 70-80 см, но в целом пролёт находится на опоре, добавил вице-премьер.

В ночь на 18 июля движение автомобилей по Крымскому мосту было восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления «Тамань-Керчь». Сделано искусственное освещение на поврежденных пролётах по временной схеме, в ходе ремонтных работ оно будет полностью восстановлено.

В результате теракта на Крымском мосту погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области. По факту теракта возбуждено уголовное дело.