Брюссель, 18 июля, 2023, 01:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая 17 июля на заседании Собеза ООН по Украине, призвал стороны конфликта немедленно приступить к мирным переговорам, поскольку условия с каждым днём становятся всё хуже.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Глава венгерского МИД отметил, что необходимо как можно скорее прекратить военные действия и начать переговоры о мире на Украине.

«Разрешение этого конфликта находится не на поле боя, а за столом переговоров. Мы часто слышим, что условия и обстоятельства для этого пока не сложились. Однако условия для того, чтобы добиться урегулирования конфликта дипломатическим путем, день ото дня становятся всё хуже», — предупредил Сийярто.

При этом министр акцентировал, что Запад должен «держать каналы связи с Россией открытыми», прилагать усилия для достижения мира, в противном случае нет надежды на урегулирование конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, отношение к ситуации на Украине в НАТО постепенно меняется, у ряда стран уже нет уверенности, что вооружённый конфликт приведёт к результату, выгодному альянсу, заявил 16 июля министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки.

Военные средства не могут повлиять на разрешение конфликта на Украине, который затягивается и становится непредсказуемым, заявил 17 июля на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что она за то, чтобы появились возможности для проведения переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта, однако не видит условий для этого в текущей ситуации.