Вашингтон, 18 июля, 2023, 01:06 — ИА Регнум. В частную военную компанию Вашингтона, Лондона и Брюсселя, ведущих опосредованную войну против России, превратилась Украина, заявил 17 июля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

По словам дипломата, в марте 2022 года власти Украины парафировали готовившийся в Стамбуле проект договора с Москвой, но Киев при прямом участии Великобритании отказался от мирного урегулирования.

Именно тогда началась горячая фаза опосредованной войны НАТО против России до последнего украинца, а Украина, по сути, превратилась в нанятую Западом частную военную компанию, уточнил Полянский.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от Запада более $23 млрд за полгода. Расходы Украины за первое полугодие превысили поступления в бюджет на $13 млрд. Шмыгаль отметил приоритетность военного сектора в государственных расходах. За ним следуют социальные программы.

Президент России Владимир Путин 13 июля заявил, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт. Американские истребители в случае получения их Украиной будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard, сказал глава государства. Он также констатировал, что НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт.