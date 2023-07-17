Вашингтон, 18 июля, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Москва проведёт расследование антироссийской провокации в Буче, немалую роль в которой сыграли британские спецслужбы, заявил 17 июля на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Цитата из видео npu.gov.ua Солдаты ВСУ входят в Бучу. 2 апреля 2022

«Как считают многие эксперты, прямую роль в организации провокации в пригороде Киева Буче сыграли британские спецслужбы. Так это или нет, покажет объективное расследование, которое мы обязательно проведём», — заверил российский дипломат.

Полянский также напомнил, как в апреле 2022 года британское председательство в Совбезе ООН не дало провести запрошенное Россией внеочередное заседание всемирной организации в связи с данной провокацией.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что Запад ведёт расследование по инциденту в Буче. Глава МИД заявил о постоянном напоминании Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о важности прояснения ситуации, но от него ответа нет.

Город Буча расположен в 10 км от Киева, рядом с аэродромом Гостомель. До конца марта 2022 года Буча находилась под контролем российских военных. После их отхода украинские и западные СМИ опубликовали кадры из города, на которых показали якобы многочисленные трупы мирных жителей. Киев обвинил в этом Москву. Министерство обороны России опровергло эту информацию и назвало опубликованные материалы провокацией.

Французский волонтёр Адриан Боке рассказал об инсценировках в Буче. По его словам, он стал свидетелем пыток и убийств российских военнопленных в одном из ангаров на севере Бучи в первых числах апреля 2022 года — в момент, когда украинские войска уже вернулись в город.