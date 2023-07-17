Киев, 18 июля, 2023, 00:22 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что у него состоялся разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем, в ходе которого они договорились работать над возобновлением поставок продовольствия через Чёрное море.

Иван Шилов ИА Регнум Зерновая сделка

Зеленский сказал, что зерновую инициативу необходимо сохранить.

«Договорились с господином Гутерришем работать вместе с ответственными государствами, чтобы возобновить продовольственную безопасность и поставки продовольствия путями в Черном море», — заявил Зеленский в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Украина готова продолжать поставки зерна по черноморскому коридору и после заявления России о приостановке зерновой сделки, заявил 17 июля Зеленский.

12 июля Гутерриш направил российскому лидеру письмо с предложениями по продлению зерновой сделки. В письме Путину он сообщал о договорённости по поводу подключения дочерней структуры «Россельхозбанка» к платежной системе SWIFT. Он также говорил, что до настоящего момента расчёты при экспорте сельхозпродукции из РФ осуществлялись через специально созданную схему с участием американского банка JP Morgan.

Зерновую сделку сроком на 120 дней согласовали в 2022 году и несколько раз продлевали. Она состоит из двух соглашений, регулирующих вывоз украинского зерна и доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Для России прекращение зерновой сделки обернётся позитивными последствиями, в том числе потому, что вырастут издержки по экспорту украинской сельхозпродукции, и российская продукция упрочит свои позиции, считает глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.