Минск, 18 июля, 2023, 00:04 — ИА Регнум. Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон о народном ополчении. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.

President.gov.by Александр Лукашенко

Ранее депутаты Палаты представителей и Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрили и приняли документ, который определяет народное ополчение как вооруженные формирования, создаваемые из добровольцев.

Поручение создать в Белоруссии «при каждом сельском совете» вооруженные стрелковым оружием отряды народного ополчения, которые при введении военного положения станут резервом, а при необходимости превратятся в партизанские формирования, Лукашенко дал в мае 2022 года.

Численность народного ополчения может составить до 150 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, министерство обороны Белоруссии 11 июля заявило, что бойцов ЧВК «Вагнер» привлекут к обучению регулярных войск республики.

Для бойцов построили лагерь в районе Осиповичей вместимостью около 5 тыс. человек. Его создали для проведения тренировок в рамках развёртывания системы территориальной обороны. Это — бывший военный городок с сохранившейся инфраструктурой, в том числе боксами для хранения военной техники.

ВСУ усилят свои позиции на границе с Белоруссией более прочными инженерными заграждениями и военной техникой. Об этом 10 июля сообщил командующий объединенными силами украинской армии генерал Сергей Наев.