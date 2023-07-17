Москва, 18 июля, 2023, 00:01 — ИА Регнум. В Москве намерены создать музей народов России. Соответствующее поручение по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 19 мая, утвердил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства до 1 сентября ожидает предложений по созданию в Москве музея народов России с использованием в том числе музейных фондов Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, этнографических и историко-краеведческих музеев.

Поручение необходимо выполнить до 1 сентября. Ответственными за его исполнение назначены министр культуры РФ Ольга Любимова и глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Как сообщало ИА Регнум, в России за 2023 год преобразятся почти 400 региональных музеев. 316 учреждений оснастят современным оборудованием, в 82 пройдет капитальный ремонт. В прошлом году в рамках нацпроекта «Культура» капитально отремонтировали 31 учреждение. К концу 2024 года будет реконструировано 142 муниципальных музея.