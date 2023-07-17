Путин дал поручение создать в Москве музей народов России
Путин дал поручение создать в Москве музей народов России
Москва, 18 июля, 2023, 00:01 — ИА Регнум. В Москве намерены создать музей народов России. Соответствующее поручение по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 19 мая, утвердил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства до 1 сентября ожидает предложений по созданию в Москве музея народов России с использованием в том числе музейных фондов Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, этнографических и историко-краеведческих музеев.
Поручение необходимо выполнить до 1 сентября. Ответственными за его исполнение назначены министр культуры РФ Ольга Любимова и глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
Как сообщало ИА Регнум, в России за 2023 год преобразятся почти 400 региональных музеев. 316 учреждений оснастят современным оборудованием, в 82 пройдет капитальный ремонт. В прошлом году в рамках нацпроекта «Культура» капитально отремонтировали 31 учреждение. К концу 2024 года будет реконструировано 142 муниципальных музея.