Москва, 17 июля, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин поручил до 1 сентября принять дополнительные меры против распространения в Сети информации, унижающей людей по их национальности. Документ опубликован на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM

В поручении говорится, что принять меры по недопущению распространения информации, дискриминирующей или унижающей человеческое достоинство по национальному признаку, с использованием СМИ и интернета необходимо Генпрокуратуре РФ совместно с Роскомнадзором.

«Представить предложения по совершенствованию правоприменительной практики в этой сфере до 1 сентября 2023 года. Ответственные за исполнение — генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и глава Роскомнадзора Андрей Липов», — указано в документе.

Как сообщало ИА Регнум, на фоне участившихся случаев дискриминационного отношения молдавских властей МИД России призвал сограждан учитывать риски при планировании поездок в республику.

Отмечается, что в последнее время участились случаи дискриминации при въезде россиян в Молдавию.