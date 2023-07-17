Москва, 17 июля, 2023, 23:43 — ИА Регнум. По заданию президента России Владимира Путина скорректируют стратегию национальной политики РФ до 2025 года. Соответствующий перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета на межнациональным отношениям опубликован пресс-службой Кремля.

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До 2025 года правительству РФ совместно с Советом при президента России по межнациональным отношениям необходимо обеспечить интеграцию Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в сферу реализации государственной национальной политики РФ.

Также предстоит определить целевые показатели, позволяющие оценить эффективность работы по основным направлениям государственной национальной политики РФ и достижение ожидаемых результатов её реализации.

Поручение следует выполнить до 1 декабря 2023 года. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости актуализировать стратегию нацполитики РФ, должны появиться аспекты, связанные с вхождением в состав государства новых регионов, где проживают люди разных национальностей. Стратегия государственной национальной политики требует корректировки, поскольку она действует более 10 лет, отметил глава государства.