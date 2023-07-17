Вашингтон, 17 июля, 2023, 23:25 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не планируют устанавливать военную блокаду Чёрного моря после непродления Россией зерновой сделки, заявил 17 июля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

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В ходе брифинга один из журналистов задал вопрос Кирби на тему вокруг непродления зерновой инициативы и поинтересовался, предлагается ли установить военную блокаду в Чёрном море по причине происходящего в настоящее время.

Кирби заверил, что этот вариант не рассматривается.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к скорейшему продлению зерновой сделки. По его словам, у России не было ни одного аргумента, чтобы не соглашаться на продление этой договорённости.

Россия 17 июля официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия сделки. В этой связи отзываются и гарантии безопасности судоходства по данному коридору. На Украине в свою очередь заявили, что рассчитывают на продолжение действия соглашения и готовы отправлять грузы и без согласия России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что вопрос об отказе Евросоюза от снятия санкций якобы никак не связан с «зерновой сделкой».

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, руководство ООН не справилось со своей миссией по гарантиям выполнения части так называемой зерновой сделки по экспорту российской сельскохозяйственной продукции.

Черноморская или зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов через Чёрное море действовала с 22 июля 2022 года. В начале июля 2023 года в МИД РФ заявили, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.

Совместный координационный центр в Стамбуле завершил 17 июля инспекцию последнего судна в рамках зерновой сделки. TQ SAMSUN покинуло порт Одессы 16 июля последним, 1004-м с августа 2022 года. Судно везёт более 15 тонн рапса и 23 тонны кукурузы в Нидерланды.