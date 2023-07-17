Вашингтон, 17 июля, 2023, 23:17 — ИА Регнум. Вашингтон не рассматривает вариант смягчения санкций в отношении России, чтобы Москва вернулась в зерновую сделку. Об этом 17 июля заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности администрации США Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отвечая на вопрос о возможности снятия или смягчения санкций или экспортных ограничений, Кирби сказал, что «у нас нет причин изменять свою позицию».

Как сообщало ИА Регнум, без участия России черноморская зерновая сделка прекращает своё действие с 18 июля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 17 июля, что действие зерновой сделки не должно было прекратиться, её нужно продлить как можно скорее. По его словам, у России не было ни одного аргумента, чтобы не соглашаться на продление этой договорённости.

После заключения в июле 2022 года зерновая сделка несколько раз продлевалась. В Кремле и МИД России отмечали, что данные России обещания не выполняются (в части экспорта сельхозпродукции, импорта комплектующих, подключения банков к системе SWIFT), а потому действие сделки может быть приостановлено.

Беднейшие страны, вопреки условиям сделки, получили лишь 3% экспортированной продукции, украинские власти использовали предоставленный им коридор исключительно для заработка, отмечал ранее президент России Владимир Путин.