Польша, 17 июля, 2023, 23:05 — ИА Регнум. В Польше самолёт американского производства Cessna упал на ангар, в котором находились люди.

Виталий Белоусов/РИА Новости

По информации представителя государственной пожарной службы, самолёт упал в районе деревни Хрцинно возле Нового Двора Мазовецкого.

В момент посадки были плохие метеоусловия, борт врезался в ангар, где находились десять местных жителей. В самолёте были четыре человека.

В результате крушения авиасудна пять человек погибли, пять пострадали и четыре обошлись испугом.

Как сообщало ИА Регнум, боевой самолет Су-30 МК2 венесуэльских ВВС потерпел крушение во время тренировочного полёта в небе над штатом Миранда в горной местности на севере страны.