Вашингтон, 17 июля, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Принципиальное несогласие с подходом председательства Великобритании к приглашению на заседание Совбеза ООН по Украине делегаций восьми стран, выразил 17 июля первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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«В нарушение сложившейся практики британское председательство единолично приняло решение предоставить возможность выступить восьми государствам — членам ЕС и НАТО и их ближайшим союзникам, а также представителю самого Евросоюза», — сказал дипломат.

Полянский отметил, что по устоявшейся практике в заседании Совбеза по Украине по правилу 37 участвуют не более трёх стран.

Первый зампостпред РФ при ООН указал на нечистоплотность председательства, что представляет собой попытку оказать давление на членов Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 16 июля, заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский пообещал «сюрпризы» от Москвы на следующем заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Также он прокомментировал отношение участников Совбеза к теме обстрелов киевским режимом Запорожской АЭС. Полянский не удивлён отсутствием реакции на очевидность угрозы безопасности для всей Европы. Дипломат подчеркнул, что невозможно представить в здравом уме ситуацию, при которой Россия сама обстреливает станцию, находящуюся под её контролем.